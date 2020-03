Morreu Jack Welch, o "gestor do século XX"

Dinheiro Vivo Hoje às 14:34 Facebook

Gestor, autor e mentor de muitos CEO da atualidade, Jack Welch morreu esta segunda-feira aos 84 anos.

O norte-americano Jack Welch, conhecido como presidente e CEO da General Electric, que liderou por duas décadas, morreu esta segunda-feira, aos 84 anos. A notícia foi dada pela sua mulher, Suzy.

Welch, nomeado pela revista Fortune como "o gestor do século XX", é apontado como um claro exemplo do chamado self made man, já que de filho de um maquinista passou a responsável por levar o grupo GE ao topo das empresas mais valiosas - no final do século passado só ficava atrás da Microsoft. O gestor conseguiu o aumento do seu valor de mercado da empresa de 12 mil milhões de dólares para 410 mil milhões de dólares.

Obcecado com o sucesso e com eliminação do tudo o que parecia burocracia, Welch também ficou conhecido como "Neutron Jack", uma expressão usada porque ter sido responsável por reduzir dezenas de milhares de empregos na empresa.

Com Welch no comando, a GE comprou e vendeu dezenas de empresas, expandindo-se de gigante industrial para os serviços financeiros e de consultoria. O GE Capital Bank foi fundado sete anos após seu mandato. As suas principais aquisições incluíram a RCA - a proprietária da NBC - e a Kidder Peabody, a corretora que se envolveu num escândalo de informações privilegiadas.

Autor de vários livros (Jack: Straight From The Gut escreveu quando saiu da liderança do grupo GE, em 2001 e, uns anos depois, escreveu Paixão por Vencer) e inspiração para muitos gestores, Welch também deixou várias lições de liderança, tais como:

- Muitos líderes evitam as situações que exigem decisões e, assim, prejudicam não apenas suas empresas mas também os funcionários que tentam proteger

- A importância do valor de franqueza. Para Welch a falta de franqueza impede o fluxo de ideias criativas, ações que exigem rapidez e não deixa que as pessoas contribuam com todo o potencial que podem oferecer, ou seja, é péssima para os negócios.

- Uma relação honesta e, um clima de informalidade, que inclui feedback aos funcionários são indispensáveis para a cultura corporativa construída por Welch. O gestor insistia que todos o tratassem de "Jack", porque acreditava que isso iria deixar os funcionários mais à vontade e, assim, seriam mais honestas com ele.

- A principal função de qualquer líder, dizia Welch, consiste em construir uma cultura corporativa sólida e formar uma grande equipa, com missão bem definida, objetivos bem traçados antes mesmo de focar somente em resultados.