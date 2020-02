Não conseguiu validar as faturas para o IRS? Tem mais um dia

Dinheiro Vivo Hoje às 12:02 Facebook

Depois dos problemas no acesso ao site do e-fatura, Autoridade Tributária prolonga até ao final do dia o prazo para contribuintes validarem faturas.

Uma enorme afluência dos contribuintes ao Portal das Finanças, para validarem as suas faturas para o IRS de 2019, levou a "constrangimentos temporários" no sistema, diz a Autoridade Tributária. Resultado? Houve muitos contribuintes, ontem, no último dia para fazerem a validação, que não o conseguiram fazer.

Quem ficou de fora tem agora mais um dia para fazer a validação: até ao final deste quarta-feira, 26 de fevereiro. A Autoridade Tributária explica que houve um grande fluxo de acessos no dia de ontem, tendo sido validados mais de 33 milhões de faturas. Os constrangimentos no acesso ao e-fatura foram entre as 18 e as 24 horas - nesse período foram validadas mais de 2,2 milhões de faturas por hora.

Os contribuintes podem ter ganhos significativos nas suas declarações de IRS ao validarem as faturas, algo que é indispensável para que possa ser feito o pré-preenchimento automático dessas mesmas declarações.