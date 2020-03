Nintendo Playstation: Protótipo raro vendido por 360 mil dólares

Dinheiro Vivo Hoje às 15:35 Facebook

Um raro protótipo de uma consola "Nintendo Playstation" rendeu 360 mil dólares num leilão, cerca de 318 mil euros. A consola criada algures em 1992 seria fruto de uma tentativa de colaboração entre os dois fabricantes mas não chegou a ser comercializada. A Sony acabou por criar a PlayStation.

O raro protótipo será agora o objeto de gaming mais caro de sempre, de acordo com Conor Clarke, do Museu Nacional de Videojogos, em Inglaterra, citado pela BBC. Segundo o site da leiloeira, a Heritage Auctions, o protótipo que foi vendido num leilão que terminou esta sexta-feira pode ser o único existente no mundo, já que os restantes já deverão ter sido destruídos.

"A dada altura, existência deste protótipo de marca dupla era apenas um mito, e esta é a primeira vez que ele será oferecido num leilão público. Diz-se que é o último protótipo remanescente dos supostos 200 que foram criados a partir da joint-venture fracassada entre Sony e Nintendo", refere a descrição da consola.

A consola - denominada Super NES CD-ROM - foi testada pelos leiloeiros, que jogaram alguns níveis do "Mortal Kombat". Permite a reprodução de CDs áudio.

Os donos do raro protótipo, Terry e Dan Diebold, terão recusado uma oferta de 1,2 milhões de dólares no passado, indica o site da especialidade Engadget . A comunidade de gamers nunca tinha visto uma "Nintendo Playstation" até o filho de Terry, Dan, ter descoberto o objeto no sótão do pai.

O objeto raro fazia parte de um conjunto de caixas compradas por Terry a uma empresa onde trabalhou e que faliu, a Advanta. Pagou 75 dólares pelas caixas. Pensa-se que a origem da consola foi o escritório de Olaf Olaffson, um executivo de topo da Sony Computer Entertainment que trabalhou na Advanta.