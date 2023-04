Novo corte da produção de petróleo impulsiona preço antes da reunião de comité da OPEP+

Dinheiro Vivo Hoje às 11:23 Facebook

A Arábia Saudita e outros países da aliança OPEP+ anunciaram um corte conjunto de mais de um milhão de barris por dia a partir de maio, e que soma à descida de dois milhões de barris por dia já em vigor desde novembro de 2022.

De acordo com fontes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com sede em Viena, espera-se que a sessão de teleconferência do comité do JMMC (Joint Ministerial Monitoring Committee) do grupo das 23 nações liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, um órgão consultivo sem poderes de decisão, comece "por volta do meio-dia".

A Arábia Saudita e outros países da aliança OPEP+ (OPEP e aliados) anunciaram no domingo que retirarão conjuntamente mais de um milhão de barris por dia do mercado a partir do próximo mês, um corte além da descida de dois milhões de barris por dia já em vigor desde novembro de 2022.

Na sequência destes anúncios, a Rússia, que já tinha dito em março que iria reduzir a sua produção em 0,5 milhões de barris por dia, informou que iria prolongar esta medida até ao final de 2023, e o Cazaquistão informou um corte voluntário de 78.000 barris por dia.

A nova redução, que excede 1,6 milhões de barris por dia, surgiu como uma surpresa nos mercados onde a maioria dos analistas tinha dito não esperar que a OPEP+ alterasse os níveis de produção nesta altura, e suscitou críticas por parte de Washington.

"Acreditamos que estes cortes não são aconselháveis neste momento, dada a incerteza no mercado e deixámos isso claro", disse à Efe um porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca.

Como esperado, os "preços do petróleo" já reagiram com aumentos acentuados e alimentaram o receio de que a energia volte a provocar inflação, que se mantém elevada.

Após a abertura do mercado de futuros de Londres, o preço de um barril de petróleo bruto Brent subiu para 83,63 dólares, mais 4,8% do que no fecho da sexta-feira (79,77 dólares).

A Agência Internacional de Energia (AIE) e a OPEP estimam que a oferta global de petróleo irá ultrapassar em muito a procura no semestre em curso, enquanto o consumo irá acelerar à medida que o ano avança, atingindo um nível recorde de cerca de 102 milhões de barris por dia.

