Pensionistas começam esta sexta-feira a receber atualização extraordinária

A atualização está prevista no Orçamento do Estado e abrange cerca de 1,9 milhões de pensionistas.

A Segurança Social começa esta sexta-feira, dia 8 de maio, a pagar as pensões já com a atualização prevista no Orçamento do Estado para este ano, refere o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

"A atualização extraordinária das pensões mais baixas, prevista no Orçamento do Estado para 2020 com início em maio, começa hoje a ser paga aos pensionistas", refere a nota do gabinete de Ana Mendes Godinho, acrescentando que abrange cerca de 1,9 milhões de pensionistas.

"Este é o quarto ano em que o Governo aumenta estas pensões, para aumentar o rendimento dos pensionistas com pensões mais baixas", lembra o comunicado do MTSSS, indicando que "a atualização extraordinária das pensões garantirá aumentos de 10 euros por mês para 1,3 milhões de pensionistas com pensões até 1,5 IAS (658,2 euros) e de 6 euros por mês aos 600 mil pensionistas que tiveram atualizações entre 2011 e 2015."

"O pagamento será já feito aos pensionistas do regime geral da Segurança Social que recebem através de transferência bancária. Para os pensionistas que recebem por vale postal, o pagamento deste mês foi já processado com o aumento", aponta o gabinete de Ana Mendes Godinho.

Já os pensionistas do regime convergente da Caixa Geral de Aposentações receberão a pensão com o aumento no dia 19 de maio. "Esta atualização extraordinária que começa hoje a ser paga mostra que o reforço do rendimento dos pensionistas é uma prioridade do Governo, e é mais uma prova da capacidade da Segurança Social de responder a quem precisa, com processamentos extraordinários, numa altura que tem sido tão exigente para todos os serviços", refere a ministra citada no comunicado.