Poder de compra das famílias portuguesas cai para 75,1% da média europeia

O indicador que melhor reflete o bem-estar das famílias - despesa de consumo individual per capita - também desceu e fixou-se em 83,6% da média da União Europeia.

As famílias estão a perder poder de compra, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. Os últimos dados indicam que o poder de compra diminuiu 1,1 pontos percentuais em 2021, comparativamente com o ano de 2020 (76,2%), fixando-se em 75,1% da média europeia.



"Em 2021, o Produto Interno Bruto [PIB] per capita, expresso em Paridades de Poder de Compra, situou-se em 75,1% da média da União Europeia em 2021, valor inferior em 1,1 pontos percentuais ao registado em 2020 (76,2%)", lê-se.

Portugal é o 16.º país da zona euro, num total de 19 Estados, no ranking do poder de compra. No conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), Portugal ocupa a 20.ª posição do ranking.

