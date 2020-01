Tabelas de retenção publicadas. Saiba quanto vai pagar de IRS

Hoje às 09:27 Facebook

As novas tabelas de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões em 2020 foram publicadas em "Diário da República", esta terça-feira.

Simulações no comunicado do Ministério das Finanças:

As novas tabelas foram atualizadas em média em 0,3%, de acordo com a atualização dos escalões que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para este ano. É através destas retenções mensais do rendimento do trabalho dependente e de pensões que o Estado arrecada receitas ao longo do ano. O valor das retenções é corrigido na altura da declaração anual de IRS.

"A publicação no início do ano das tabelas de retenção na fonte constitui uma boa prática tendo em vista a previsibilidade do processamento de salários e pensões, cujos sistemas têm de ser adaptados", refere ainda o comunicado.

