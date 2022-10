Taxa reduzida de IRC até 50 mil euros custa 60 milhões de euros

Ilídia Pinho JN/DV Hoje às 17:02 Facebook

Medida aplica-se a micro, pequenas e médias empresas, calculando o Governo que irá beneficiar 221 mil entidades.

O Governo vai alargar a aplicação da taxa reduzida de IRC (imposto sobre rendimentos de pessoas coletivas) de 17% aos lucros tributáveis de 50 mil euros, o dobro do montante atual. A medida visa "apoiar o crescimento da generalidade das empresas nacionais", pode ler-se no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Com um número de beneficiários estimado de 221 mil empresas e um custo orçamental de 60 milhões, com impacto em 2024, a medida destina-se a todas as micro, pequenas e médias empresas, mas é também alargada a empresas de pequena-média capitalização, as chamadas ​​​​​​​small mid cap.

Além disso, e para "incentivar operações de concentração", será permitida a "aplicação excecional" da taxa reduzida de IRC, durante dois anos, a empresas que perderam a sua natureza de PME ou small mid cap "por força de operações de reestruturação realizadas entre 2023 e 2026".

