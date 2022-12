Ilídia Pinto (JN/DV) Hoje às 12:07 Facebook

Dados do Banco de Portugal mostram que a dívida pública baixou para os 273,8 mil milhões, contra os 279,9 mil milhões de setembro.

A dívida pública diminuiu 6,1 mil milhões de euros, em outubro, para um total de 273,8 mil milhões. Os dados são do Banco de Portugal que dá conta que esta diminuição "reflete as amortizações líquidas de títulos de dívida, no valor de 6,6 mil milhões de euros".

Em sentido contrário, destaca o BdP, as responsabilidades em depósitos aumentaram em seis milhões de euros, em resultado de emissões de certificados de aforro no valor de 1,4 mil milhões, "parcialmente compensadas" por amortizações de certificados do Tesouro em 700 milhões.

Indica ainda o Banco de Portugal que os depósitos das administrações públicas reduziram-se 9,7 mil milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 3,7 mil milhões de euros, para 254,2 mil milhões de euros.

Recorde-se que a dívida pública na ótica de Maastricht - a que obedece às regras de Bruxelas - atingiu o seu pico em setembro, quando chegou quase aos 279,9 mil milhões de euros. O pico anterior havia sido em junho de 2021, com 277,5 mil milhões.