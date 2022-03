Dois Anos de Pandemia: se queres vencer a pandemia, faz negócios de milhões com ela

Erika Nunes Hoje às 13:06 Facebook

Resolveram necessidades do Estado quando não havia EPI's para comprar na Europa e reconverteram-se para conquistar mercados novos em que a China não manda.

Lourenço Rosa não dorme uma noite completa desde que a pandemia começou, há dois anos. De lá para cá, o CEO da empresa de brindes Enerre, de 44 anos, já fretou quase 100 aviões para ir buscar máscaras, luvas, álcool gel e autotestes à China. O primeiro avião significou "arriscar tudo, o que tinha e o que não tinha", correndo "o risco de o avião ser parado por um qualquer governo desesperado pela mercadoria". Como todos, na Europa e no Mundo. A covid-19 começava a disseminar-se e o pessoal de saúde exigia equipamentos de proteção individual (EPI's), que não chegavam para todos.

"Há 20 anos que vou à China fechar negócios. Foi isso que me deu a possibilidade de adquirir as máscaras que faltavam em todo o Mundo", recorda Lourenço Rosa. Foram dias frenéticos, "com pedidos de licenças especiais para fretar o avião. Não dormiu, continua a não dormir. "Pensei que ia ser só um avião, mas os negócios multiplicaram", explica.