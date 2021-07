Dois em cada dez portugueses não vão de férias este ano

Ilídia Pinto (JN/DV) Hoje às 07:07 Facebook

Quem vai conta gastar cerca de 638 euros, diz a Deco Proteste.

Quase um quarto dos portugueses ainda não decidiu onde vai passar férias e dois em cada dez assumem que não sairão de casa este ano. Os dados são de um estudo da Deco Proteste, que inquiriu cerca de mil portugueses para perceber as suas escolhas e os resultados mostram que a maioria vai descansar em Portugal. Só 6% admitem viajar para o estrangeiro.

As zonas de praia continuam a ser as preferidas: 40% dos portugueses que tencionam ficar em Portugal escolheram o Litoral para passar as férias. Os destinos de Interior são apontados por 20% dos inquiridos e há ainda 8% que pretendem aproveitar para conhecer o país, visitando cidades de norte a sul. Só 6% planeiam viajar para o estrangeiro, em especial na faixa etária dos 25 aos 39 anos, diz a Deco Proteste.

Segurança sanitária

Em termos de gastos, o estudo mostra que, em média, os inquiridos preveem gastar 638 euros nas férias deste ano, valor que sobe para 1088 euros para os que têm a intenção de viajar para o Litoral e zonas costeiras". Não há indicação dos gastos nos que pretendem viajar para o estrangeiro.

Relativamente ao risco de contaminação, as opiniões dividem-se, mas, no geral, os portugueses sentem-se mais seguros do que inseguros nos espaços de lazer. "A título de exemplo, desfrutar da estada num hotel é, para 57% dos inquiridos, algo que lhes dá alguma segurança, e apenas 26% sentem-se algo inseguros. Aliás, são os mais velhos, dos 66 aos 74 anos, que demonstram mais receio (36%)", refere a Deco Proteste, lembrando que, segundo o plano de vacinação, este é o grupo com mais pessoas vacinadas.