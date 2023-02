Dois meses depois, Elon Musk volta a ser o mais rico do mundo

JN Hoje às 22:11 Facebook

Elon Musk regressou ao topo da lista das pessoas mais ricas do mundo, depois de ter sido suplantado durante dois meses pelo francês Bernard Arnault.

Musk beneficiou da valorização das ações da Tesla e, segundo a agência Bloomberg, tem agora um património avaliado em 176,1 mil milhões de euros. Arnault, dono da LVMH - que detém a marca de luxo Louis Vuitton -, soma cerca de 174,4 mil milhões.

Musk regressou ao topo devido ao facto de, desde o início do ano, o valor das ações da Tesla ter subido quase 70%. Estas rondam agora os 196 euros, praticamente mais 100% do que os mínimos de janeiro.

De acordo com a Bloomberg, este fenómeno ocorre porque os investidores estão a começar a apostar em ativos mais arriscados, em virtude do abrandamento da inflação nos EUA e na Europa e do consequente abrandamento da subida das taxas de juro.

A notícia do regresso de Musk ao topo da tabela dos multimilionários chega numa altura em que o Twitter, empresa comprada pelo referido magnata em 2022, anuncia nova vaga de despedimentos. Cerca de 200 trabalhadores, 10% do total, deverão ser dispensados pela rede social.

O norte-americano Jeff Bezos encerra o pódio dos mais ricos do mundo, contando atualmente com um património de 110,6 mil milhões de euros. O top 20 conta com 18 homens e duas mulheres: Julia Koch (herdeira de David Koch, das Koch Industries) e Alice Walton (filha do fundador dos armazéns Walmart).