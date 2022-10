Domingo é o último dia para levar a família à Feira de Mobilidade

Portugal Mobi Summit Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Fazer ​​​​​​​test-drives em carros elétricos de grandes marcas ou simular uma corrida em Formula e com um piloto profissional é o convite do Portugal Mobi Show, que decorre este fim de semana no Hub Criativo do Beato em Lisboa com entrada gratuita.

A Feira da Mobilidade é o local certo para ficar a conhecer de uma só vez e num só espaço as ofertas de mobilidade elétrica e sustentável das principais marcas automóveis presentes no mercado português e, também, as novas tendências da micromobilidade ou até do transporte público. Desde a passada sexta-feira até ao fim do dia deste domingo, os visitantes têm entrada livre para o Portugal Mobi Show a decorrer no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. E podem fazer test-drives em várias marcas de veículos elétricos.

A iniciativa do Global Media Group, no âmbito do Portugal Mobi Summit, pretende reinventar o conceito de "salão automóvel", alargando-o a todas as áreas e indústrias relacionadas com a mobilidade sustentável. Mas também sensibilizar a população em geral através de atrações pensadas para familias. É, por exemplo, o casdo do simulador de Formula e que está à disposição dos visitantes no stand da EDP e que contará com a presença do piloto de Formula e, António Félix da Costa, amanhã no período da manhã. Ou, para os mais novos, uma bicicleta que faz um batido de fruta com a energia de pedalar.

PUB

Os visitantes tiveram oportunidade de tomar contacto com as ofertas de mobilidade sustentável por parte das marcas presentes como a Polestar, Volvo, Mercedes-Benz, Cupra, BMW, Mini, Aiways, Kia. Bem como o futuro do transporte público pela parte da centenária Carris, ou ainda as soluções de mobilidade pessoal que a rede de bicicletas partilhada Gira permite na cidade de Lisboa.

A inauguração da feira contou com a presença de João Neves, Secretário de Estado da Economia; Carlos Silva, Presidente EMEL, Pedro Bogas, Presidente Carris, Filipe Anacoreta Correia, Vice-Presidente Câmara Municipal de Lisboa, Hélder Barata Pedro, Secretário-geral ACAP, Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Petr Dolejsi, Diretor de Mobilidade e Transporte Sustentável ACEA e Rosália Amorim, Diretora do Diário de Notícias.