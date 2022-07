Douro vai produzir 116 mil pipas de vinho do Porto

A Região Demarcada do Douro vai poder produzir 116 mil pipas (550 litros cada) de vinho do Porto na vindima deste ano. A decisão saiu da reunião do Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), esta quinta-feira, no Peso da Régua.

A emissão do comunicado de vindima é um dos momentos mais aguardados pelos viticultores da região, pois é a partir dele que podem começar a fazer contas à vida em termos de rendimento pelas uvas produzidas para vinho do Porto. Por normal, o preço de uma pipa ronda os mil euros.

Depois de em 2021 terem sido produzidas 104 mil pipas, mais duas mil que em 2020, o quantitativo do mosto que é possível beneficiar para vinho do Porto em 2022 aumenta para as 116 mil. O presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, entende este aumento como "um sinal de sustentabilidade para a região", num ano em que "a imprevisibilidade é bastante grande", devido à seca e às temperaturas muito elevadas.

De acordo com Gilberto Igrejas, a decisão teve o apoio "unânime" das quatro associações representadas naquele conselho: Associação de Empresas de Vinho do Porto e Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal, em representação do Comércio, e Federação Renovação Douro e Associação da Lavoura Duriense, que representam a Produção.