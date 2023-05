Duzentos milhões de euros para dinamizar turismo do Interior

Zulay Costa Hoje às 10:53 Facebook

Agenda do Governo para apoiar pequenos negócios, entidades públicas e privadas sem fins lucrativos.

O Governo tem 200 milhões de euros para dinamizar o turismo do Interior, uma estratégia que pretende criar riqueza nos municípios de baixa densidade, 165 afastados do litoral, e aumentar a coesão do país. As medidas a que as entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos (associações, entre outras) e empresas podem aceder constam da Agenda do Turismo para o Interior, que é dada a conhecer hoje, na Covilhã, numa sessão que contará com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e de outros membros do Governo.

