É difícil pagar portagens de carros alugados e escapar à multa

Turistas e emigrantes, que alugam carro em Portugal, queixam-se de correr "seca e meca" para conseguir pagar as portagens a tempo de escapar às multas. Sem êxito.

O negócio das cobranças fora do país, gerido por multinacionais lucrativas, não está a cumprir com a notificação prévia obrigatória - quando a carta chega às mãos do cliente já inclui coima e custos administrativos de centenas de euros.

Cláudio Franco está emigrado em Inglaterra há alguns anos e tem por hábito alugar carro quando passa férias em Portugal. Este ano, foram-lhe cobradas multas no Reino Unido, relativas a 2016, por uma lucrativa multinacional (EPC - Europarking Collection) que se dedica apenas a cobranças de portagens. Tal como relatam outros turistas, em sites como o Tripadvisor, pagou a multa "para não se chatear", ainda que tenha ideia de nada dever. Mas ficou mais preocupado, este ano, quando não conseguiu pagar as portagens relativas aos dias em que alugou carro.