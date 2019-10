"É nas cidades que a batalha climática será ganha ou perdida"

Hoje às 10:04 Facebook

Daniel Proença de Carvalho, chairman do Global Media Group, considerou que o Portugal Mobi Summit é um evento de referência a nível europeu.

O Portugal Mobi Summit, evento que vai na sua segunda edição, vai continuar a realizar-se em Cascais, pelo menos até 2021, garantiu hoje o chairman do Global Media Group, Daniel Proença de Carvalho. Uma ambição que nasceu no grupo de media e que teve, desde o início, o apoio da EDP, lembrou, a que se juntaram a Câmara de Cascais, a Via Verde, a Fidelidade, o CeiiA e a Deloitte. Daniel Proença de Carvalho falava na sessão de boas vindas à cimeira internacional, que decorre entre hoje e amanhã na Nova SBE, em Carcavelos.

"A comunicação social tem uma responsabilidade acrescida em prestar informação qualificada sobre os temas relevantes e o tema da mobilidade é justamente dos mais relevantes e prementes para o presente e para o futuro", resumiu Proença de Carvalho, para justificar a manutenção do empenho do grupo que dirige em promover iniciativas para alertar a comunidade para a necessidade de mudar comportamentos em matéria de mobilidade. Uma vez que metade da população mundial vive em ambientes urbanos, "é nas cidades que se ganha ou se perde a batalha climática".

"Vivemos tempos decisivos, o mundo tem apenas 12 anos para inverter a tendência dos últimos anos e a mobilidade é uma peça chave para conseguir esse objetivo", disse perante a audiência do Palco Hovione, na Nova SBE, em Carcavelos.