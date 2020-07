easyJet começou hoje a voar a partir de Portugal

JN/Agências Hoje às 14:49 Facebook

A easyJet começou, esta quarta-feira, a voar com dois terços da tripulação (pilotos e pessoal de cabine) para 51 das 64 rotas dos quatro principais aeroportos de Portugal -- Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

Os voos da easyjet a partir dos aeroportos portugueses t~em como destino França, Reino Unido, Suíça, Alemanha, Luxemburgo e Itália, mas serão menos frequentes, menos cerca de 80% a 92% das rotas que habitualmente serviam Portugal nos meses de verão, refere a companhia aérea em comunicado.

Globalmente, a easyJet planeia voar 50% das suas 1.022 rotas em julho e 75% em agosto, embora com uma frequência mais baixa de voos equivalente a cerca de 30% da capacidade normal de julho a setembro.

"Hoje recuperamos 80% das nossas rotas e trazemos para junto dos nossos passageiros 2/3 da nossa tripulação. Não podíamos estar mais satisfeitos pois vamos viajar para a maior parte das nossas rotas pela Europa, o que significa que os clientes ainda podem chegar ao destino escolhido para as férias de verão deste ano", afirmou o diretor geral da easyJet Portugal, José Lopes, citado no comunicado.

A easyJet iniciou os voos a partir de 15 de junho e implementou uma série de medidas elaboradas em conjunto com as autoridades de aviação, a EASA e a ICAO, e a nível nacional para ajudar a garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros e da tripulação, indicou José Lopes, adiantando que "estas medidas incluem também a limpeza e desinfeção aprimoradas dos aviões e a exigência de que os passageiros e a tripulação devem usar máscaras".