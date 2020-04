Economia europeia com a maior quebra desde 1995

Hoje às 11:10 Facebook

A economia da zona euro recuou no primeiro trimestre 3,3% face ao período homólogo e 3,8% na comparação com o anterior, a maior queda em cadeia registada desde 1995, segundo uma estimativa do Eurostat.

Na União Europeia (UE), o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,7% face aos primeiros três meses de 2019 e 3,5% na comparação com último trimestre do ano passado, também a maior quebra em cadeia desde o início das séries temporais do indicador, em 1995.

Na comparação homóloga, este é o maior recuo desde o terceiro trimestre de 2009 para ambas as zonas.

O gabinete estatístico europeu sublinha que em março, o último mês do trimestre, começaram a ser adotadas as medidas de confinamento devido à covid-19 pelos Estados-membros.

No último trimestre de 2019, a economia da zona euro tinha crescido 0,1% na variação em cadeia e 1,0% na homóloga.

O PIB da UE, por seu lado, tinha avançado respetivamente 0,2% e 1,3% nos últimos três meses de 2019.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.