A economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021 e 5,8% em termos homólogos no quarto trimestre do ano passado, confirmou o INE.

Nas contas nacionais trimestrais publicadas esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) manteve a variação de crescimento de 4,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, divulgada em 31 de janeiro, e que corresponde a uma décima acima do esperado pelo Governo na proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue em outubro, e o mais elevado desde 1990.

O INE confirmou ainda a expansão homóloga do PIB de 5,8% no quarto trimestre de 2021 e de 1,6% em cadeia.