Economia portuguesa foi a sexta mais penalizada da UE

Portugal registou a sexta maior quebra da economia dos primeiros três meses deste ano.

Entre janeiro e março, a economia em Portugal contraiu 2,3% face aos primeiros três meses de 2019 e 3,8% na comparação com o trimestre anterior. É a sexta maior quebra entre os países da União Europeia, onde o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 2,6% na comparação homóloga e 3,2% na comparação com o quarto trimestre de 2019. São as maiores quebras desde 1995 e do terceiro trimestre de 2009, respetivamente, segundo uma estimativa do Eurostat, que sublinha que as medidas de confinamento começaram a ser largamente aplicadas pelos Estados-membros em março.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, face ao período homólogo, Irlanda (4,5%), Roménia (2,7%), Bulgária e Lituânia (2,4% cada) tiveram as maiores subidas homólogas do PIB, enquanto Itália (-5,4%), França (-5,0%) e Espanha (-4,1%) apresentaram as maiores quebras nas suas economias.

Na comparação com o quarto trimestre de 2019, Irlanda (1,2%), Bulgária e Roménia (0,3% cada) e a Suécia (0,1%) registaram subidas, tendo as economias de todos os outros 23 Estados-membros recuado, com maior expressão em França e Itália (5,3%) e Espanha e Eslováquia (-5,2% cada).