EDP, Brisa e Repsol inauguram dois postos ultrarrápidos na A2

Instalados nas duas áreas de serviço de Grândola, os novos postos têm uma potência de 160 quilowatts.

A EDP Comercial, juntamente com a Brisa e a Repsol inauguraram esta semana mais dois postos de carregamentos ultrarrápidos na A2. Localizados nas duas áreas de serviço de Grândola, ao km 111, as novas infraestruturas têm uma potência de 160 kW e destinam-se aos condutores de veículos elétricos a circular em ambos os sentidos da autoestrada.

São agora 11 os postos de carregamento elétrico na A2, instalados em Palmela, Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Grândola, incluindo seis postos ultrarrápidos com a marca Via Verde Electric, que aproximam o tempo de carregamento ao de um abastecimento convencional.

Mas, no total, as parcerias que a EDP Comercial tem com a Brisa, com a BP e com a Repsol vão possibilitar a instalação de 36 pontos de carregamento ultrarrápidos e rápidos nas autoestradas do país - metade dos quais irão permitir carregar os veículos com o triplo da rapidez.

Dez destes pontos vão estar disponíveis nas estações da BP na A1 - Autoestrada do Norte e na A2 - Autoestrada do Sul. Os outros 24 pontos estarão operacionais nas estações geridas pela Repsol, na A1, A2, A4 - Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, A6 - Autoestrada Marateca-Caia e A9 - Circular Regional Exterior de Lisboa. Em cada área de serviço, haverá um carregador rápido e um ultrarrápido, este último permitindo carregar 80% da bateria de um carro elétrico em cerca de 15 minutos, reduzindo significativamente o tempo necessário de paragem.

Estes postos resultam da estratégia da Brisa para a mobilidade elétrica nas autoestradas nacionais, que, ao juntar os principais players do setor, permitiu acelerar a cobertura da

rede elétrica nos principais pontos das autoestradas portuguesas. Esta infraestrutura estará ligada à rede pública de mobilidade elétrica e poderá ser utilizada com o cartão Mobilidade Elétrica EDP ou com o de qualquer outro comercializador.

Ao todo, são já 30 os postos de carregamento elétrico nas autoestradas operadas pela Brisa Concessão Rodoviária, metade dos quais instalados ao abrigo da rede Via Verde Electric nas áreas de serviço de Santarém, na A1, de Grândola e Almodôvar, na A2, de Barcelos, na A3 e de Estremoz, na A6. A empresa assegura que, até ao fim do ano, irá contar com 82 postos em 21 áreas de serviço da rede de autoestradas da Brisa. Veja tudo sobre mobilidade e o Portugal Mobi Summit em https://portugalms.com/