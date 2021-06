EDP e Opel oferecem 1000 km de autonomia a quem se estreia na mobilidade elétrica

Hoje às 13:21 Facebook

A promoção de lançamento da parceria entre a elétrica e a marca alemã estende-se até ao final de junho, prosseguindo depois com a oferta do cartão da EDP Comercial pré-carregado com 50 kWh para quem adquirir uma viatura elétrica ou híbrida da Opel.

Comprar um modelo elétrico ou híbrido é o passo mais importante, mas não é o único. Onde carregar a bateria do novo carro é só a primeira pergunta de quem se estreia na mobilidade elétrica. Foi justamente para antecipar essa etapa que a EDP Comercial e a Opel se juntaram numa parceria, que quer simplificar a vida dos utilizadores de veículos elétricos. A partir de agora, quem sair de um stand da marca alemã com um automóvel zero emissões, sairá também com um cartão de mobilidade elétrica da EDP pré-carregado com energia 100% verde.

A iniciativa é oficialmente anunciada hoje e conta com uma promoção de lançamento, durante todo o mês de junho, com um carregamento de 150 kWh no cartão, permitindo quase mil quilómetros de autonomia. "Será, naturalmente, uma parceria que se vai estender para lá do período de promoção com todos os veículos elétricos ou híbridos da Opel com um cartão pré-carregado de 50 kWh", explica o diretor de Mobilidade Inteligente da EDP Comercial, Gonçalo Castelo Branco.

A vantagem da parceria, no entanto, irá além do cartão pré-carregado. Os clientes da Opel, fazendo parte também dos mais dos mais quatro milhões utilizadores da EDP Comercial em casa poderão vir a beneficiar igualmente de descontos adicionais de 20% na sua tarifa do cartão CEME e no seu tarifário residencial.

Esta é mais uma parceria que a EDP Comercial lança com uma marca automóvel, depois de, em 2020, se ter aliado à Daimler AG, à Hyundai e, no início deste ano, também à Volvo. A cooperação, aliás, tem sido alargada igualmente às locadoras financeiras, como a Finlog e a Arval, procurando a operadora de energia elétrica marcar presença nos momentos em que são feitas as vendas de automóveis.

"Jogamos em várias frentes para estar mais perto dos clientes nas ocasiões em que adquirem a viatura, fornecendo respostas a um conjunto de questões que surgem no início", diz Gonçalo Castelo Branco. A estratégia serve sobretudo para acompanhar os utilizadores nas fases mais decisivas da sua transição para a mobilidade elétrica: "Sabemos que é uma altura fundamental, mas tudo se torna simples se existir um acompanhamento durante este processo."

No ecossistema da mobilidade elétrica, aliás, será sempre difícil para uma única empresa assegurar uma "oferta integrada" que preencha todas as necessidades dos utilizadores, avisa Gonçalo Castelo Branco. Essa é a razão para a EDP Comercial apostar nas parcerias não somente com as marcas de automóveis, mas também com outras grandes cadeias, como a McDonalds, a Ibersol, a Brisa, a Repsol ou a Vila Galé.

"Esse foi o critério que nos possibilitou ser o operador que mais cresceu o ano passado, com mais de mil pontos de carregamento contratados." Só a colaboração entre os vários agentes permitirá fornecer aos clientes "soluções simples" sem ter de lidar com diferentes intervenientes, conclui o diretor de Mobilidade Inteligente da EDP Comercial.

Opel lança novos modelos

A atual linha de produtos da Opel com motorização elétrica inclui seis modelos que derivam em múltiplas versões. O Opel Corsa-e (100 kW/136 cv), com 337 km de autonomia, é um elétrico puro, plenamente ajustado a uma utilização diária. Por seu turno, os Opel Grandland X Hybrid (225 cv) e Opel Grandland X Hybrid4 (300 cv) são híbridos plug-in dotados da mais recente tecnologia, assegurando autonomia superior a 50 quilómetros em modo elétrico.

O Opel Mokka-e (100 kW/136 cv), com 324 km de autonomia, é a versão 100% elétrica do revolucionário SUV que veio estrear a novíssima linguagem de "design" da Opel. A restante gama de produtos com motorização eletrificada da Opel é constituída, atualmente, pelo Opel Zafira-e 100% elétrico (monovolume de passageiros até nove lugares) e o comercial Opel Vívaro-e também 100% elétrico (versões de furgão, cabina dupla, plataforma e passageiros).

No segundo semestre, a Opel acrescentará à gama de modelos elétricos, o Opel Combo-e Life, e os comerciais Opel Combo-e e Opel Movano-e. Sublinhe-se que, já este ano, a marca alemã passará a ter uma oferta completa de soluções de motorização elétrica em toda a sua gama de veículos comerciais. E em 2024, todos os modelos Opel possuirão pelo menos uma versão eletrificada, totalmente elétrica ou híbrida plug-in, anunciou a construtora automóvel.