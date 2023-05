EDP passa de prejuízos a lucros de 306 milhões

JN/Agências Hoje às 19:01, atualizado às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A EDP registou, no primeiro trimestre deste ano, lucros de 306 milhões de euros, recuperando dos prejuízos de 76 milhões de euros que tinha obtido no período homólogo.

Num comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa referiu que "a recuperação em termos homólogos foi impulsionada pela normalização da produção hidroelétrica em Portugal no inverno 2022-23, após um período de seca extrema no ano hidrológico 2021-22" que resultou em perdas de 400 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado.

Segundo a EDP, "no início de maio, as albufeiras da EDP em Portugal mantêm-se a uma quota agregada acima da média histórica para este período do ano".

PUB

Segundo o comunicado, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do primeiro trimestre atingiu os 1.415 milhões de euros, um valor abaixo do trimestre anterior, mas que duplica em relação ao período homólogo.

Segundo a EDP, "a forte recuperação do EBITDA face ao 1T22 [primeiro trimestre de 2022] foi suportada pela recuperação da produção hídrica no mercado ibérico, mas também pela performance da EDP Renováveis, que apresentou um crescimento de EBITDA de 14% em termos homólogos, com contribuição positiva de todos os seus 4 'hubs' regionais: Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia Pacífico, assim como a expansão da atividade de redes de eletricidade no Brasil".

O grupo indicou que o EBITDA do segmento de renováveis, gestão de energia e clientes "mais do que duplicou face ao ano anterior, suportado pela forte recuperação da produção hidroelétrica em Portugal e Espanha", bem como pela "redução dos custos com compras de gás e eletricidade nos mercados grossistas, face aos elevados níveis observados no 1T22, o que mais do que compensou a redução em 45% da produção termoelétrica, sobretudo em Espanha".

Por sua vez, o EBITDA do segmento de redes de eletricidade apresentou um crescimento de 5%, "impulsionado pela subida de 16% do EBITDA das redes no Brasil, refletindo a expansão do portfolio de linhas de transmissão", a "atualização das receitas reguladas à inflação", assim como "a indexação da taxa de remuneração dos ativos em Portugal à taxa de juro de referência de longo prazo".

De acordo com a EDP, o investimento bruto atingiu os 1,2 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, "dos quais 98% em energias renováveis e redes de eletricidade, reforçando o compromisso da EDP com a transição energética".

Em março de 2023, a dívida líquida do grupo totalizava 13,1 milhões de euros, indicou, uma redução de cerca de 100 milhões de euros em relação a dezembro do ano passado, que reflete "a aceleração do investimento em renováveis e redes de eletricidade, e o encaixe dos dois aumentos de capital realizados pela EDP e pela EDP Renováveis, e penalizada pela evolução de fundo de maneio regulatório".