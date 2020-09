EDP vai premiar comportamentos sustentáveis com Planeta Zero

Hoje às 11:17 Facebook

O programa desafia os clientes a adotarem boas práticas que serão compensadas com benefícios, descontos ou a possibilidade de participar no sorteio de um carro elétrico.

Planeta Zero - esse é o nome da campanha lançada hoje pela EDP e que, ao longo dos próximos meses, desafiará os clientes da EDP Comercial a adotar atitudes e comportamentos que fazem a diferença para alcançar um futuro sustentável. Quem aceitar o convite passará a fazer parte da Geração Zero, ganhando em troca benefícios, descontos em produtos ou estadias, podendo ainda, no final do ano, participar no sorteio de um carro elétrico - um Smart EQ fortwo.

"O novo programa de sustentabilidade procura endereçar as preocupações crescentes dos portugueses, informando-os e desafiando-os a criar um futuro mais verde", afirma Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, destacando ainda a importância da iniciativa como um reflexo da "nova forma de estar e de falar com a Geração Zero, para que juntos consigamos poupar o mundo".

Para entrar neste clube, bastará utilizar o site da EDP Comercial ou, então, descarregar a app Zero, que é, segundo a operadora elétrica, o primeiro programa de sustentabilidade em Portugal em que as boas práticas são recompensadas com pontos ou Z"s, dando acesso a ofertas, reduções de preços e experiências.

Todos os meses haverá desafios lançados pela operadora - vão dos mais pequenos gestos para atingir maior eficiência no consumo da energia em casa, até iniciativas ao ar livre, como por exemplo, limpeza de praias ou ações de reflorestação. Haverá também masterclass de como reduzir o desperdício na cozinha ou propostas para uma alimentação saudável e sustentável, podendo ainda os utilizadores confirmar e acompanhar as poupanças conseguidas com a adoção dos novos hábitos.

Mais para a mobilidade elétrica

O Planeta Zero dá especial importância ao papel que a mobilidade elétrica pode ter na proteção do meio ambiente. Daí as vantagens adicionais para os utilizadores de veículos elétricos. A começar pelos Z"s que são atribuídos, logo no momento da adesão da app, a quem utiliza o cartão Mobilidade Elétrica EDP para carregar o seu automóvel.

Serão também oferecidos pontos aos clientes que adquirirem as Wallbox EDP, que permitem carregar veículos elétricos em casa ou no condomínio. Por fim, todos os meses serão atribuídos Z"s aos clientes que tenham contratado os tarifários de mobilidade da EDP Comercial nos carregamentos dentro e/ou fora de casa. E a razão para tal é simples, explica a empresa: todos eles estão a consumir eletricidade verde, um passo fundamental para atingir a descarbonização.

Adicionalmente, para "assegurar o máximo de conveniência", o EDP Zero agregará também as funcionalidades de serviço ao cliente que até agora estavam disponíveis no edponline - como o acesso a faturas da EDP Comercial, o envio de leituras e a realização de pagamentos.

O apresentador João Manzarra e a atriz Carolina Loureiro são as figuras públicas que dão a cara nesta campanha, que já começou a ser promovida nos media. Numa viagem entre o presente e o futuro, falam com os filhos, que ainda não nasceram, sobre a importância de cuidar do planeta hoje, para que no futuro possam viver num mundo melhor.

O Planeta Zero - salienta fonte da empresa - surge precisamente num contexto em que os consumidores estão "cada vez mais preocupados" com a degradação ambiental, procurando soluções e novas formas de poupar. E é esse movimento, que começa na mudança de comportamentos individuais - que este programa quer apoiar.