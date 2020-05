EDP vende duas centrais de gás e carteira de 2,5 milhões de clientes em Espanha

JN Hoje às 09:08 Facebook

A EDP anunciou, esta segunda-feira, a venda à petrolífera francesa Total de uma carteira de 2,5 milhões de clientes residenciais em Espanha e duas centrais de gás com capacidade para 850 megawatts por 515 milhões de euros.

A empresa explica em comunicado que a transação inclui cerca de 2,1 milhões de contratos de clientes da EDP Comercializadora e cerca de 400 da CHC, uma joint-venture entre a EDP (Energia de Portugal) e a distribuidora de eletricidade CIDE.

"A venda destes ativos - que deverá concretizar-se no segundo semestre de 2020, após as devidas aprovações das entidades reguladoras - enquadra-se no Plano Estratégico 2019-2022 do grupo EDP", anunciou a empresa portuguesa, em comunicado.

"Esta é uma excelente operação para a EDP", disse o presidente executivo da empresa, António Mexia, citado no comunicado da companhia, sustentando que após este acordo, a elétrica portuguesa "manterá mais de 95% do EBITDA em Espanha, que é um dos mercados estratégicos" da empresa.

"Esta transação está totalmente alinhada com o nosso compromisso de liderar a transição energética, proporcionando à EDP flexibilidade adicional à medida que construímos um futuro mais sustentável - um futuro que será elétrico", sublinha Mexia.

A transação vai permitir à Total tornar-se na quarta maior empresa do mercado espanhol no subsetor do gás, com uma quota de 12%.