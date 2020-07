Eletricidade aumentou mais do que o gasóleo em dez anos

Pedro Araújo Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Mudança de fornecedor acelerou bastante, mas sem impacto. Motivos? Taxas, impostos e, segundo a Deco, o domínio "quase monopolista" da EDP.

A fatura da luz para as famílias disparou 39,6% entre 2009 e 2019, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Naquela década, a mesma fonte refere um agravamento de 35,9% no gasóleo e de 20,8% na gasolina.

Tal como sucede no mercado dos combustíveis líquidos, o peso crescente das taxas e impostos explica grande parte da fatura. Segundo a Deco, o domínio "quase monopolista" da EDP no segmento doméstico também não propicia mais competição pelo preço.