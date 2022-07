EMEL abriu sete novas estações GIRA em Lisboa

Rute Coelho Hoje às 11:41 Facebook

A Rede Pública de Bicicletas Partilhadas - GIRA conta com sete novas estações disponibilizadas pela EMEL em seis freguesias de Lisboa: Avenidas Novas, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Carnide e Lumiar.

Com estas novas sete estações, Lisboa passa assim a disponibilizar 130 estações GIRA em operação, que representam cerca de 2499 docas para bicicletas, segundo o comunicado divulgado pela EMEL e pela Rede Pública de Bicicletas Partilhadas de Lisboa - GIRA.

As sete novas estações, que se traduzem em 126 novas docas para bicicletas GIRA,

localizadas nas freguesias das Avenidas Novas, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Carnide e Lumiar encontram-se nos seguintes pontos:



• 364 - Rua Dom Francisco Manuel de Melo / Rua Artilharia 1 (Avenidas Novas)

• 510 - Largo da Revista Militar / Avenida do Colégio Militar (Benfica)

• 352 - Rua Tomás da Anunciação / Rua Almeida e Sousa (Campo de Ourique)

• 363 - Rua de Campolide / Rua Marquês da Fronteira (Campolide)

• 517 - Rua Padre Américo (Carnide)

• 518 - Avenida das Nações Unidas / Azinhaga da Torre do Fato (Carnide)

• 519 - Rua Professor Pulido Valente/Rua Professor Mário Chicó (Lumiar).

Atualmente, circulam na capital cerca de 1600 bicicletas da rede pública de bicicletas partilhadas. As GIRA já pedalaram mais de 12 milhões de quilómetros, em mais de 6 milhões de viagens realizadas na cidade de Lisboa, conclui o comunicado.