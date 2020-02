Emirates vem recrutar tripulação de cabine a Braga, Porto e Faro e paga no mínimo 2200 euros

JN Hoje às 10:22 Facebook

Entrevistas de candidatura começam quinta-feira e vão até dia 20. Pretendentes devem ter mais de 21 anos e medir no mínimo 1,60 metros de altura.

A principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos e que tem rotas para 158 destinos em todo o mundo, vai voltar a recrutar em Portugal. Agora, as cidades escolhidas são o Porto, Braga e Faro.

As entrevistas, designadas "Open days", vão decorrer entre quinta-feira, 15 de fevereiro, a começar no Hotel Vila Porto Mare, às 9 horas da manhã, e terminam no dia 20, no Meliá Braga Hotel & Spa. Pelo meio, no dia a 17 de fevereiro, realizam-se no Hotel Faro.

A Emirates, que está sediada no Dubai e opera atualmente com uma frota de 271 aviões, pretende candidatos dos dois sexos, com idades acima dos 21 anos, inclusive, e exige uma altura mínima de 1,60 metros ou "um alcance de braço de 212 centímetros quando estão na ponta dos pés". Os pretendentes devem ser "open minded (ter mente aberta), ter uma atitude prestável, amigável e orientada para o trabalho".

Os salários propostos aos candidatos para tripulação de cabine começam nos 2200 euros mensais e, de acordo com a empresa, são oferecidas uma série de outras vantagens que compõem o pacote salarial: rendimento livre de impostos, habitação gratuita em casa moderna no Dubai (em regime de partilha), transporte grátis de ida e volta para o local de trabalho e ainda seguro de saúde.

Os candidatos são aconselhados a preencher previamente um formulário online no site de carreiras do Group Emirates e no dia das entrevistas devem comparecer com currículo em inglês atualizado e uma fotografia recente.

Há ainda exigências quanto à apresentação: os pretendentes devem vestir-se formalmente e, no caso das mulheres, é pedido que apanhem o cabelo, usem saltos altos e que se apresentem maquilhadas; aos homens é requerida a barba feita.



A companhia aérea conta atualmente com uma equipa internacional composta por pessoas de mais de 130 nacionalidades.