Empresa da família Airbus traz montagem de aviões para Santo Tirso

Ana Margarida Pinheiro com Ana Correia Costa Hoje às 13:52, atualizado às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Investimento ultrapassa os 40 milhões de euros e vai criar 240 postos de trabalho, entre eles 30 qualificados, anunciou esta terça-feira a AICEP.

Santo Tirso é a cidade que vai receber a nova linha de montagem da Stelia Aeronautics. A empresa da família da Airbus vai criar em Portugal uma nova unidade de assemblagem de estruturas aeronáuticas, num investimento que rondará os 40 milhões de euros. Vão ser criados 240 postos de trabalho, 30 altamente qualificados, anunciou esta terça-feira a AICEP. A fábrica vai ser instalada na zona empresarial da Ermida, em Santa Cristina do Couto, perto do entreposto comercial do Lidl

"A decisão de investimento da STELIA Aerospace no nosso país é confirmação inequívoca da elevada competitividade que o cluster aeronáutico nacional já atingiu. Este investimento, num setor de elevado potencial, contribuirá certamente para o aprofundamento de parcerias industriais, mas induzirá também a cooperação ao nível da investigação e desenvolvimento, essenciais para dar resposta aos novos desafios que o futuro do sector aeronáutico nos apresenta", refere o primeiro-ministro, António Costa, em comunicado.

Costa lembra ainda que a decisão "é o reconhecimento da qualidade do talento português como principal fator de atração de investimento em Portugal e que devemos continuar a investir na qualificação da nossa mão-de-obra. Portugal dá as boas-vindas à STELIA Aerospace e ao grupo Airbus".

"É a primeira vez que o gigante da aeronáutica Airbus entra em Portugal, e entrar por Santo Tirso é muito importante. Estamos a falar de um investimento de 40 milhões de euros e de um setor económico altamente especializado", disse ao JN Alberto Costa, presidente da câmara de Santo Tirso, revelando que o investimento está a ser acompanhado desde janeiro e que será considerado um Projeto de Interesse Municipal (PIM) .

Dos 240 postos de trabalho que vão ser criados a Norte, 30 serão altamente qualificados, nota a AICEP, que lembra que Portugal "foi escolhido por várias razões, nomeadamente, a sua relevante experiência no setor aeronáutico, a disponibilidade de talento, a integração na Zona Euro e a proximidade geográfica com as localizações francesas da STELIA Aerospace, permitindo uma otimização dos fluxos logísticos".

"A criação desta nova unidade faz parte integral da estratégia de otimização industrial que implementamos na criação da STELIA Aerospace em 2015, para aumentar o desempenho e desenvolver a competitividade global da empresa. Isso também permitirá absorver potenciais aumentos de atividade dos nossos clientes, e assim enfrentar melhor os desafios de amanhã, num mundo cada vez mais competitivo", refere Cédric Gauteier, CEO da empresa.

A Stelia projeta e fabrica secções de fuselagem dianteiras para todo o grupo Airbus, bem como as secções de fuselagem, asas para ATR e componentes. É também uma das empresas líder na conceção de assentos de pilotos e de passageiros.

A empresa conta atualmente com cinco unidades de produção, duas subsidiárias em França, duas subsidiárias em Marrocos, uma na Tunísia e duas na América do Norte. Em Portugal, vai desenvolver a montagem de subconjuntos de estruturas aeronáuticas, que depois serão exportadas para as unidades de Méaulte e Rochefort, em França.

A nova unidade começa a operar já este ano e aumentará progressivamente para atingir a velocidade cruzeiro até 2023.

* Dinheiro Vivo