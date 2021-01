Empresa de Braga junta trabalhadores na serra da Estrela

Célia Domingues Hoje às 09:10 Facebook

Na sala com paredes de madeira, as mesas estão colocadas lado a lado e, com um intervalo de uma delas vazia, está um computador. Os colaboradores estão atentos aos vários ecrãs, conversam entre si sobre o trabalho em curso.

Durante o dia, vão ao exterior daquela que é a "sede da empresa" por uma semana: a Pousada da Juventude da Serra da Estrela. Param, por vezes, na enorme lareira da sala da unidade de alojamento, não que esteja frio, porque as pantufas que trazem nos pés não deixam que estes arrefeçam, mas para ver os troncos a arder.