Empresa de cocos larga negócio de milhões no Avepark em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Brasileiros desistem de fábrica que criaria 60 postos de trabalho em Guimarães. Alegam atrasos do IAPMEI, mas despesas não eram elegíveis.

A empresa brasileira Copra desistiu do investimento que ia fazer no Avepark, em Guimarães. O negócio foi anunciado pela Câmara em janeiro de 2017 como um dos maiores investimentos privados dos últimos anos naquele concelho e previa investir 11,6 milhões de euros, criando 60 empregos.

No Avepark, o edifício que começou a ser construído para a fábrica de produtos à base de coco seco não foi acabado e a obra está parada. O investimento da Copra ia ser feito através de uma empresa portuguesa, a ACR Europa, com sede em Mesão Frio, Guimarães, constituída em 2016, oito meses antes do primeiro pedido ao IAPMEI. O nome ACR corresponde às iniciais de António Carlos Rebello, empresário brasileiro, dono da Copra.