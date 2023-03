Empresas alemãs subiram preços para aumentar lucros de forma acentuada

JN/Agências Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ifo Dresden, instituto de pesquisa económica e social afiliado do prestigiado Instituto de Investigação Económica, de Munique, considera que as empresas alemãs, especialmente dos setores do comércio, hotelaria e transportes, continuaram a subir os preços de venda no quarto trimestre de 2022 e tiraram partido da situação para aumentar os lucros de forma acentuada.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o diretor executivo do Ifo Dresden, Joachim Ragnitz, afirma que no quarto trimestre de 2022, algumas empresas alemãs continuaram a subir os preços de venda mais do que foi indicado pela evolução dos preços de compra e "tiraram partido da situação para aumentar os seus lucros de forma acentuada".

"Isto é especialmente verdade para as empresas dos setores do comércio, hotelaria e transportes, assim como para a indústria da construção", defendeu Ragnitz, adiantando que "na silvicultura, por outro lado, que estiveram entre os vencedores da inflação no verão, o aumento dos custos teve recentemente um impacto mais forte".

PUB

Ragnitz salienta que os excedentes brutos de exploração - lucros empresariais mais depreciação e outros impostos líquidos sobre a produção - aumentaram acentuadamente em quase todos os principais setores da economia.

"Embora a taxa se mantenha elevada, a dinâmica dos aumentos de preços diminuiu um pouco em comparação com o terceiro trimestre. Para os consumidores, isto dá esperança de que a inflação tenha ultrapassado o pico", continua Ragnitz.

Ragnitz acrescenta que o único remédio para os aumentos excessivos de preços é mais concorrência e que o Governo poderia ajudar a reduzir a inflação, renunciando a um alívio generalizado em benefício de todas as famílias e limitando-a a famílias particularmente pobres.

No entanto, se os sindicatos prevalecerem com elevadas exigências salariais, há o risco de um novo aumento da inflação, defendeu.