Empresas aplicam lay-off para poupar energia

Empresas procuram reduzir o consumo de energia. Setores têxtil, agroalimentar, cerâmica e calçado são os mais afetados. Segurança Social regista mais de 52 mil beneficiários do regime. Suspensão temporária do trabalhador em queda.

O número de reduções de horário de trabalho ao abrigo do lay-off tradicional superou, nos primeiros nove meses deste ano, os valores registados nos 12 meses de 2021. O aumento dos custos da energia é a principal razão para o fenómeno, mas a subida das taxas de juro, a quebra de encomendas e a falta de matéria-prima também não ajudam. É na indústria, e sobretudo na Região Norte, que o aumento é maior.

As reduções ao horário de trabalho até foram menos em setembro, decorrentes da caducidade de alguns lay-offs que terminaram em agosto. Contudo, já não chega para evitar que 2022 seja o ano em que as reduções de horário estão a bater recordes. Entre janeiro e setembro, a Segurança Social registou 52 875 beneficiários com reduções de horário, contra as 46 161 verificados nos 12 meses de 2021. Entenda-se que um trabalhador pode ser várias vezes beneficiário do regime, dado que pode ficar em lay-off vários meses.