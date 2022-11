Empresas arrasadas pelos incêndios renascem das cinzas com 3439 empregos

Alexandra Barata Hoje às 09:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco anos depois dos grandes fogos de 2017, que arrasaram seis distritos da Região Centro, empresas reergueram-se e até aumentaram postos de trabalho.

As fábricas que conseguiram reerguer-se das cinzas e retomar a produção após os incêndios de outubro de 2017, que deixaram um rasto de destruição em seis distritos da Região Centro, criaram mais 3439 postos de trabalho, desde então. A garantia é da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e o número ultrapassa as expectativas do Governo que, em outubro de 2018, perspetivava a criação de 2300 postos de trabalho nas zonas mais afetadas pelos fogos do ano anterior.

A Carmo e a Carmo Estruturas em Madeira, em Oliveira de Frades, são bons exemplos. Contrataram mais 66 pessoas nos últimos cinco anos, 19 das quais para a primeira empresa e 47 para a segunda. Lígia Pereira, diretora de marketing, revela ainda que estão em fase de recrutamento.