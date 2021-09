Empresas do Norte querem manter trabalhadores e marca Dielmar

Célia Domingues Hoje às 13:55 Facebook

Dois consórcios pretendem comprar o edifício, ficar com os trabalhadores e manter a marca. Decisão dos credores antecipada para 6 de outubro.

A Dielmar, empresa confeções de Alcains, em Castelo Branco, que entrou em processo de insolvência a 30 de julho, tem duas propostas formais para a viabilização da fábrica, mantendo a totalidade dos cerca de 250 trabalhadores, apurou o JN junto de fonte que acompanha o processo. As duas propostas, que envolvem empresas portuguesas do norte da área das confeções, são do conhecimento do Banco Português de Fomento , detentor do equipamento fabril, incluindo o edifício.

A data para a realização da assembleia de credores, onde está o Estado, através do Instituto de Segurança Social, instituições bancárias, entre outros credores, foi entretanto antecipada de 26 para 6 de outubro conforme consta de novo edital produzido pelo Tribunal Judicial do Fundão, onde decorre o processo de insolvência. A antecipação, soube ainda o JN é consequência do facto de existirem as duas propostas "sérias e formais".