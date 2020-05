Empresas pedem apoio para ter mais autocarros a circular

Marisa Silva Hoje às 09:37 Facebook

Faltam transportes nas ruas. Situação agudiza-se nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa.

Os transportes não estão a acompanhar o desconfinamento. Faltam autocarros, muitos circulam cheios e os problemas agudizam-se nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa nas zonas onde o serviço é feito por empresas privadas. As operadoras alegam a falta de passageiros e a quebra nas receitas para lembrar que dependem de mais financiamento do Estado para reforçar a oferta.

Isto, apesar do aumento das rotas, a lotação limitada e a diminuição dos proveitos da bilheteira não permitir a reposição do serviço a níveis pré-pandemia, avisa o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP). Fora das áreas metropolitanas, Luís Cabaço Martins diz que algumas autarquias ficaram com as verbas do transporte escolar (o que considera ilegal), inviabilizando o aumento da oferta.