Empresas portuguesas criam soluções para Covid-19

Sofia Cristino Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 600 pessoas de 120 empresas tecnológicas portuguesas juntaram-se este fim-de-semana para criarem uma plataforma tecnológica que responda a dúvidas sobre o novo coronavírus.

No site, http://tech4covid19.org, que ainda se encontra em desenvolvimento mas deverá estar concluído ainda esta segunda-feira, já se pode aceder a alguns dos 12 projetos em curso. Um deles consiste em identificar os locais e as pessoas infetadas, ou potencialmente infetadas, prevendo-se desta forma redes de contágio.

Tech4Covid19 é o nome do movimento criado por fundadores de startups tecnológicas e empreendedores para "ajudar o país na luta contra o Covid-19". A ideia é melhorar o rastreamento das redes de contágio, facilitar videochamadas entre médicos e doentes ou "criar um chatbot para se tirarem dúvidas dos apoios concedidos pelo estado às empresas e às pessoas singulares", explica o Tech4Covid19.

Entre os 12 projetos em desenvolvimento está ainda a criação de uma rede de suporte a médicos e enfermeiros deslocados ou a pessoas que precisam de ajuda para ir às compras ou à farmácia e a angariação de hotéis e alojamento local para dar suporte a médicos e enfermeiros deslocalizados. Outra das ideias é acelerar a compra de material hospitalar e, para isso, lançar uma campanha de angariação de fundos para adquirir "o maior número possível de ventiladores e equipamentos de proteção individual".

Disseminar informação, recrutar profissionais de saúde e ainda criar um sistema que permita à população verificar sintomas sem necessidade de ir ao médico são outros dos objetivos dos projetos. O Tech4Covid19 pretende, essencialmente, criar soluções tecnológicas que ajudem a população a ultrapassar o desafio.

Tudo começou com uma conversa informal entre fundadores de startups tecnológicas, mas rapidamente evoluiu para se tornar num movimento com mais de 120 empresas e 600 pessoas de várias áreas distintas. "Há tanto talento, potencial e uma capacidade de fazer coisas tão grande dentro das startups portuguesas que a nossa motivação foi direcionar esse potencial para iniciativas que ajudassem toda a gente nesta fase difícil", afirma Felipe Ávila da Costa, porta-voz do Tech4Covid19.

As empresas envolvidas são de áreas tão variadas como "a cibersegurança, saúde, manutenção, recursos humanos, consultoria, serviços na nuvem, comércio eletrónico, dispositivos médicos, entre muitas outras".

O movimento e os responsáveis por cada projeto estão já em contacto com profissionais de saúde e com a Direção-Geral da Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e as Administrações Regionais de Saúde, "de forma a validarem a sua contribuição, tendo em conta as necessidades atuais do país, sem correrem o risco de criarem obstáculos às operações já em curso", clarificam ainda.