Empresas reinventam modelo de encontros corporativos em tempo de pandemia

Em ano de pandemia, as empresas JE e Serro e Andrade decidiram reinventar o modelo de encontros corporativos e organizar um jantar de empresa online.

Com a coordenação do chef Thomas Egger, do restaurante Tábua D'Aço, situado na vila de Tabuaço, Viseu, um cabaz de produtos selecionados chega a 20 famílias de trabalhadores e desafia a um encontro que começa na cozinha e termina numa mesa virtual com seis dezenas de participantes.

Através de uma plataforma online diariamente utilizada pelos escritórios de contabilidade para reuniões e contactos de trabalho, os participantes têm a missão de confecionar o próprio jantar com a ajuda do chef para depois conviver em rede, mantendo a tradição anual do jantar corporativo.

Do Porto a Viseu, passando pela Guarda, Sernancelhe e Paredes, os contabilistas tentam ser cozinheiros e reunir a família mantendo o dever geral de recolhimento imposto pelo estado de emergência que vigora até 30 de abril.

"Numa altura em que os contactos se reduzem aos suportes tecnológicos para manter equipas unidas distribuídas por várias cidades, decidimos apostar numa abordagem que é segura e, ao mesmo tempo, divertida. É quase como se participássemos todos num curso de cozinha online e depois nos juntássemos a experimentar o resultado da experiência", destacou Rui Azevedo, mentor da iniciativa e cofundador da Serro e Andrade, em comunicado.