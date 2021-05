Entrevista ao líder da AEP: "A prioridade é levar o dinheiro às empresas"

Alexandra Figueira Hoje às 13:58 Facebook

Luís Miguel Ribeiro espera que o investimento público feito com a "bazuca" privilegie as empresas nacionais.

Descentralizar é passar competências do setor público para o privado e não do Estado central para o local, diz Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, que hoje faz 172 anos. Capitalizar as empresas deve ser a prioridade do Governo, ao qual dá uma nota de "suficiente".

Ao JN, o primeiro-ministro mostrou-se otimista quanto ao futuro da economia. As empresas têm razões para otimismo?