Entusiasmo com vacina impulsiona bolsas americanas e europeias

JN / Agências Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A bolsa de Nova Iorque, entusiasmada com o anúncio da eficácia de uma futura vacina contra a covid-19, iniciou esta segunda-feira a sessão com uma forte subida e com o índice Dow Jones a atingir novo recorde.

Depois de ter registado uma subida de 5,63% na abertura do mercado, o índice Dow Jones avançava 4,67% para 29.645,66 pontos às 14.45 horas (hora de Lisboa), 15 minutos após o início da sessão.

O Nasdaq subia 0,47% para 11.950,38 pontos e o índice alargado S&P 500 subia 3,64% para 3.637,00 pontos.

As ações da farmacêutica Pfizer, que anunciou uma eficácia de 90% da sua vacina, subiam 11,51%.

O anúncio da Pfizer também impulsionou as bolsas europeias, com Londres a registar à mesma hora uma subida de 5,18% e Paris a avançar 7,93%. O PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, ganhava 3,77%.

Na sexta-feira, Wall Street encerrou a sessão com o índice Dow Jones a recuar 0,24% e o Nasdaq a registar uma ligeira variação positiva de 0,03%, numa altura em que a atenção dos mercados estava concentrada na contagem de votos das presidenciais norte-americanas, que acabariam por dar a vitória ao democrata Joe Biden no dia seguinte, o que também contribuiu para o otimismo que se vive, esta segunda-feira, nos mercados.

No conjunto da semana, Wall Street registou fortes valorizações e teve o melhor período semanal desde abril. O Dow Jones ganhou 6,9%, o Nasdaq subiu 9% e o S&P 500 avançou 7,3%.

O preço do barril de petróleo do Texas abriu no mercado nova-iorquino a subir 9,80% para 40,78 dólares.