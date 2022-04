EQE: novo modelo elétrico de luxo da Mercedes tem autonomia até 654 quilómetros

Reis Pinto Hoje às 11:56 Facebook

Foi apresentado no Porto o novo modelo elétrico da Mercedes, o EQE, que anuncia uma autonomia até 654 quilómetros. Trata-se do sexto modelo da marca alemã movido exclusivamente a eletricidade, numa aposta que já representa 38,7% das vendas.

Disponível na Sociedade Comercial C. Santos estava o EQE 350+, uma berlina de luxo com 4,96 metros de comprimento e ,.96 de largura, com 292 cavalos de potência, tração traseira e uma bateria de iões de lítio constituída por dez módulos e uma capacidade de armazenamento de energia útil de 90 kWh.

Esteticamente colado ao topo de gama EQS, o novo modelo tem proporções mais equilibradas, podendo ter jantes entre as 19 e as 21 polegadas e oferece praticamente todo o conteúdo tecnológico do porta-estandarte da marca alemã.

Assim o EQE oferece, como opcional, o eixo traseiro direcional , que pode atingir até dez graus, permitindo uma agilidade acima da média do segmento, seja em cidade ou em estradas mais sinuosas, e a marca refere que o diâmetro de viragem foi reduzido de 12,5 metros para 10,7 metros.

A suspensão dianteira de quatro braços também revela muitas semelhanças com a do novo Classe S e, como opção, pode ser equipado com a suspensão pneumática AIRMATIC com sistema de amortecimento adaptativo ADS+.

Hyperscreen presente

Destaque para o MBUX Hyperscreen (disponível como opcional em algumas motorizações), semelhante ao lançado no EQS, em que todo o painel de instrumentos como parte integrante de um único ecrã largo que se estende praticamente por toda a largura do tablier

Com o software com capacidade de aprendizagem, o MBUX adapta-se completamente ao seu utilizador e fornece sugestões personalizadas relativamente a várias funções de informação e de entretenimento, conforto e do veículo.

As principais aplicações são sempre fornecidas no nível superior no campo de visão, em função da situação e do contexto.

O carregamento (10%-80%) do novo modelo pode ser efetuado em apenas 32 minutos (em caso de utilização de uma estação de carregamento rápido CC com tensão de alimentação de 400 V e um mínimo de 500 A de energia).

As primeiras variantes do mais recente modelo da Mercedes-EQ são a EQE 350+ e a AMG EQE 43 4MATIC. O EQE 350+ pode ser encomendado a partir de 73 800 euros e os preços do AMG EQE 43 4MATIC, com 476 cv de potência e autonomia elétrica até 533 km, começam nos 105 650 euros.

Todos os modelos estão equipados com uma cadeia cinemática elétrica (eATS) no eixo traseiro e as versões lançadas posteriormente, com 4MATIC, também serão equipadas com uma cadeia cinemática eATS no eixo dianteiro.

Marca lidera em xEV

Segundo a marca, a Mercedes-Benz Portugal (todas as marcas e concessionários) lidera entre os veículos híbridos plug-in (PHEV) e elétricos (designados por xEV pela marca) e mais de 80% das encomendas dos modelos Classe C, GLC (SUV e Coupé), Classe E e GLE (SUV e Coupé) são PHEV,. Atualmente, os veículos xEV representam 38,7% das vendas da Mercedes-Benz.