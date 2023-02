EQS: Mercedes lança novo SUV elétrico de luxo

R. P. Hoje às 11:39 Facebook

O EQS, o primeiro SUV de luxo totalmente elétrico da Mercedes-EQ, já chegou ao mercado nacional. Com três versões e lotação entre os cinco e os sete lugares, o SUV é anunciado com autonomias entre os 592 e os 671 quilómetros, dois níveis de potência e tração traseira ou integral (4MATIC).

O novo SUV, apresentado na Soc. Comercial C. Santos, na Maia, é o terceiro modelo Mercedes-EQ com uma arquitetura desenvolvida especialmente para automóveis elétricos e partilha a distância entre eixos (3210 mm) com a berlina, tendo uma altura ao solo superior em 20 cm.

As dimensões exteriores de 5,125 metros de comprimento, 1,95 de largura e 1,71 de altura, têm reflexos no espaço interior e permitem dispor de uma terceira fila de bancos, e uma alargada gama de funcionalidades de conforto para todos os passageiros, incluindo a regulação elétrica de série dos bancos da segunda fila. A capacidade da bagageira pode ir dos 565 (com sete lugares) aos 645 litros (na variante de cinco lugares).

No lançamento o modelo conta com as versões EQS SUV 450+, 450 4MATIC e EQS SUV 580 4MATIC. O primeiro tem 265 kW (360 cavalos) de potência e um binário de 568 Nm, o 4MATIC mantém a potência mas o binário sobe para 800 Nm e o 580 debita 400 kW (544 cv) e 858 Nm.

Todas as versões estão equipadas com cadeia cinemática elétrica (eATS) no eixo traseiro, enquanto as versões com sistema de tração integral 4MATIC também integram uma cadeia cinemática no eixo dianteiro.

Autonomia e carregamento

A bateria, igual em todas as versões, é composta por 12 módulos e tem uma capacidade de 108,4 kWh, suficientes para, segundo a Mercedes, uma autonomia máxima de 671 km (WLTP) no 450+, de 592 km no 450 4MATIC e de 594 km no 580 4MATIC.

O carregamento da bateria pode ser feito em 10 ou cinco horas através, respetivamente, de um carregador de bordo de 11 kW (de série) ou 22 kW (opcional) em corrente alternada (AC).

Nos postos de carregamento rápido em corrente contínua (DC), e com potências de até 200 kW, em 31 minutos atinge-se 80% da capacidade da bateria.

Em termos de performance, a velocidade máxima está limitada a 210 km/h, diferindo os tempos para passar dos 0 aos 100 km/h: 6,7 segundos no EQS SUV 450+; 6 segundos no EQS SUV 450 4MATIC e 4,6 segundos no 580 4MATIC.

O chassis está equipado com suspensão dianteira de quatro braços e suspensão traseira multi-link independente. A suspensão pneumática AIRMATIC com amortecimento de ajuste contínuo ADS+ integra o equipamento de série, permitindo aumentar a distância ao solo em vários centímetros.

Além dos modos Eco, Comfort, Sport e Individual do sistema Dynamic Select, as versões 4MATIC estão equipadas com o modo Offrod para a condução fora de estrada.

Linhas de design

A direção do eixo traseiro com um ângulo da direção até 4,5 graus é de série, o que oferece uma grande capacidade de manobra em cidade e agilidade fora das zonas urbanas. Opcionalmente está disponível uma versão do ângulo da direção do eixo traseiro até 10 graus.

Estão disponíveis duas linhas de design, a Electric Art (de série) e AMG (opcional), a que se podem juntar os packs Advanced Plus, Premium, Premium Plus e Business Class.

O EQS SUV 450+ está disponível a partir de 130 650 euros, enquanto as versões EQS SUV 450 4MATIC e EQS SUV 580 4MATIC têm preços desde os 135 800 e os 166 950 euros, respetivamente.

A produção da série do modelo é neutra em CO2 na fábrica da Mercedes-Benz em Tuscaloosa (EUA).