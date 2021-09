Espaço para despesas dos ginásios já está disponível no portal e-fatura

JN/Agências Hoje às 15:04 Facebook

O espaço dedicado às faturas dos ginásios já está disponível no Portal das Finanças, adiantou fonte oficial da Autoridade Tributária (AT) à agência Lusa, que confirmou que a função está operacional.

Assim, os contribuintes já podem inserir as despesas relacionadas com os ginásios.

Os contribuintes que já tenham ido ao Portal das Finanças classificar estas faturas e o tenham feito erradamente (classificando-as como "Outro", a categoria onde se enquadram as "Despesas gerais familiares") "poderão reclassificá-las sem problemas", disse em entrevista à Lusa, a 7 de setembro, o subdiretor-geral da área da Relação com o Contribuinte da AT, Nuno Félix.

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) prevê que 15% do IVA suportado na despesa com "atividades de ginásio - fitness", "ensinos desportivo e recreativo" e "atividades dos clubes e recreativo" passe a ser dedutível ao IRS.

Na prática, isto significa que esta despesa passa a ter a mesma utilidade fiscal ao nível do IRS das faturas dos cabeleireiros, veterinários, restaurantes o oficinas de carros.