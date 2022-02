Espanha pode ter a chave para a crise energética

Ana Isabel Moura Hoje às 08:15 Facebook

Sem capacidade de produzir gás, Espanha pode, contudo, revelar-se fundamental na questão do armazenamento e distribuição, já que conta uma das melhores infraestruturas do Mundo. Além disso, a posição que ocupa no mapa também pode ser um trunfo no momento de fornecer energia à Europa, caso o Kremlin avance com um corte deste bem.

O Velho Continente é extremamente dependente de outros países no que diz respeito ao abastecimento de gás, e é na Rússia que encontra grande parte da energia que consome, importando deste país 40% do gás. Ainda assim, "a Europa não está totalmente dependente da Rússia para ter energia", assinala José Carlos Matos, responsável pelo Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial.

"Espanha possui neste momento um quarto da capacidade de regaseificação de gás liquefeito da Europa. Possui também, aproximadamente, um terço da capacidade de armazenamento à escala europeia", explica Francisco Carballo-Cruz, professor de Economia na Universidade do Minho.