Espanhóis e ingleses ajudaram a salvar o turismo em maio

Fronteiras abertas trouxeram 61 mil espanhóis até cá. Portugal na lista verde garantiu viagem a 60 mil britânicos.

O início de maio marcou o avanço para uma nova fase do desconfinamento da sociedade portuguesa. E para o turismo os primeiros ventos pareciam soprar de feição. Maio contou com duas questões relevantes: abertura da fronteira terrestre com Espanha e a entrada de Portugal para a lista verde do Reino Unido, o que permitiu que ingleses fizessem férias em território nacional e não tivessem ter de fazer quarentena no regresso a casa.

Permitiu, também, que a final da Liga dos Campeões fosse em Portugal. Disputada por dois clubes ingleses, trouxe muitos adeptos. Por isso, mostram os dados estatísticos, turistas espanhóis e ingleses representaram mais de um terço das dormidas de não residentes em Portugal. As unidades de alojamento para turistas (hotelaria, alojamento local com mais de dez camas e turismo rural) acolheram, em maio, pouco mais de 989 mil hóspedes, dos quais mais de 707 mil eram residentes em Portugal, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Face ao mesmo mês de 2020, são crescimentos significativos, pois, à data, a atividade estava praticamente parada devido à pandemia. Contudo, face a 2019, as dormidas caíram quase 69% e as dormidas de residentes resvalaram 22%.

Nesse mês, foram registadas pouco mais de dois milhões de dormidas e, naturalmente, 1,2 milhões foram concretizadas por residentes. Portugal recebeu 281 mil hóspedes não residentes, que foram responsáveis por pouco mais de 800 mil dormidas. Com o país a receber turistas espanhóis que quisessem atravessar as fronteiras, registaram-se 60,7 mil hóspedes espanhóis, que realizaram mais de 114 mil dormidas.

Franceses e alemães

Quanto aos britânicos, registaram-se nas unidades de alojamento turístico 59, 8 mil hóspedes residentes no Reino Unido, responsáveis por 199,9 mil dormidas. Desde o início da pandemia, maio de 2021 foi o terceiro mês com o maior número de dormidas de britânicos.

A espécie de validação que a inclusão de Portugal na lista verde teve poderá ajudar a explicar a vinda de mais de 28 mil hóspedes franceses (que realizaram mais de 72 mil dormidas) e de mais de 26 mil germânicos (com mais de 86 mil dormidas).

Regiões

Norte

O Norte, que acolheu a final da competição desportiva internacional, contou com quase 248 mil hóspedes e mais de 406 mil dormidas, das quais 287 mil foram de não residentes.

Algarve

Os turistas ingleses e alemães tipicamente escolhem o Algarve e a Madeira como destinos. Em maio, o Algarve contou mais de 167 mil hóspedes, sendo que as dormidas de não residentes foram quase 280 mil.