Espanhóis vão controlar transportes no Grande Porto

Carla Sofia Luz Hoje às 08:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Nenhum dos atuais operadores rodoviários do Grande Porto parece ter condições de ganhar o concurso público para a concessão do transporte rodoviário, lançado pela Área Metropolitana do Porto (AMP), e continuar a trabalhar na região durante os próximos sete anos.

As propostas das empresas locais terão sido suplantadas pelos transportadores de Espanha. A invasão espanhola ameaça a sobrevivência das empresas locais.

A apreciação pelo júri do concurso ainda não está totalmente fechada, mas as propostas dos 41 concorrentes, abertas na passada terça-feira e disponibilizadas na plataforma Vortal, deixam antever um desfecho negro para os operadores da região. A Asla e a Vectalia, ambas de Espanha, apresentaram as propostas mais vantajosas, com um preço de custo por quilómetro esmagado, muito abaixo do valor de referência de 1,7 euros por quilómetro.