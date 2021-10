Animais voltam a ser protagonistas no passatempo "Amigos Felizes"

Hoje às 11:32 Facebook

Há momentos únicos, de brincadeira e cumplicidade, entre donos e animais que ficam gravados na memória e merecem ser eternizados. Para dar a conhecer algumas dessas aventuras, o Jornal de Notícias e a revista Notícias Magazine uniram-se ao All4Pets no passatempo "Amigos Felizes", onde as estrelas são os bichos de estimação.

O desafio é simples: as famílias têm de gravar num pequeno vídeo, um momento original e divertido protagonizado pelo cão ou gato de estimação e partilhá-lo no Tik Tok.

A submissão e votação dos vídeos arranca a 31 de outubro e decorre até 30 de novembro. Para tentar a sua sorte basta partilhar os vídeos na rede social Tik Tok, identificando-os com @AMIGOSFELIZESALL4PETS e com a hastag #amigosfelizesall4pets. Depois, é só aguardar pelo encerramento da votação online, também no dia a 30 de novembro. Entre os vídeos concorrentes, serão premiados os três com mais "gostos".

Os vencedores serão conhecidos a 5 de dezembro, no site do Jornal de Notícias e da Notícias Magazine. Para os três mais votados, há um prémio. Cada um recebe uma garrafa com 900 ml de dois compartimentos (para alimentos e bebidas) e um fecho de segurança, uma tigela dobrável com mosquetão de fixação em metal, uma bola, um lenço coleira, um dispensador de sacos para animais de estimação, uma medalha para coleira e uma bolsa mochila. Ao cabaz do vencedor acresce ainda banho e tosquia. Aos três premiados, a All4pets oferece também um desconto num seguro animal. Consulte o regulamento aqui.