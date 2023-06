Autenticidade é trunfo para captar turistas

Hoje às 09:28 Facebook

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, não tem dúvidas de que a região da Gândara "tem todo o potencial para crescer", sendo atrativa "não só para o mercado nacional, mas também para o internacional".

A soma da "arquitetura, gastronomia, ligação ao território e culturas setoriais" da Gândara fazem deste território uma "alternativa" para uma "nova cultura turística que há muito deixou os lugares mais clássicos e anda à procura desta autenticidade local", explica Pedro Machado, sublinhando que cada vez mais os turistas buscam alternativas aos circuitos urbanos, procuram produtos associados ao meio rural".

Dina Ramos, professora da Universidade de Aveiro e coordenadora do Gândara TourSensations, destaca o papel das casas gandaresas, que considera serem "um ativo muito forte do território. É a isso que temos de nos agarrar para mostrar, a nível nacional e internacional, que podem ser a alavanca para potenciar o turismo na região".

Nelas podem surgir negócios ligados ao turismo, como alojamento local e restauração. Mas há muito mais para além disso. No âmbito do projeto, está a ser estudada a possibilidade de criação de novos produtos turísticos a partir daquilo que são as vivências do território, deixando pistas para empreendedores. Partindo de algumas profissões tradicionais, por exemplo, será possível criar atividades para turistas. Outro exemplo poderá passar pela criação de roteiros.

O desenvolvimento da região, diz ainda Dina Ramos, poderá fazer-se sentir também sob outras formas. "Vamos precisar de adobes para reconstruir casas, de madeiras.... Todos os que pretendem recuperar as suas casas vão gerar novos negócios", sem terem de estar ligados ao setor do turismo.

* Trabalho realizado no âmbito do projeto "Gândara - Tour Sensations", financiado pela Linha de Apoio à Sustentabilidade - Turismo de Portugal