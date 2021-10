O Festival que voltou a iluminar Aveiro

Hoje às 12:33 Facebook

Foi nos dias 15 e 16 de outubro que se realizou a 3ª edição do festival PRISMA/Art Light Tech, na Aveiro Tech Week. Durante dois dias, as ruas da cidade voltaram a iluminar-se com várias obras de arte e instalações que viam na luz a inspiração principal.

Os tempos que temos vivido vieram mostrar-nos como tudo pode ser efémero e frágil. Depois de meses conturbados, chega a altura de voltarmos a procurar o equilíbrio. E é precisamente com esta palavra em mente que a terceira edição do festival PRISMA/Art Light Tech aconteceu, durante dois dias, na cidade de Aveiro. Sendo o tema desta edição o equilíbrio, o festival procurou também o seu próprio equilíbrio, na esperança de criar um momento de pensamento e serenidade. Procurou, por isso, o equilíbrio entre a espiritualidade e a ciência, proporcionando uma nova esperança e um futuro mais luminoso; procurou o equilíbrio entre a vida urbana e a natureza, num misto de observação espontânea da beleza e o prazer compartilhado dos jogos interativos, algo de que todos sentem falta. Procurou, ainda, o equilíbrio entre os artistas locais e internacionais, tendo em mente que Aveiro está a candidatar-se a Capital Europeia da Cultura em 2027, estratégia na qual se insere este festival.

Assim, o evento voltou a distribuir-se por vários espaços da cidade e entre as 20h00 e as 24h00 foi possível traçar um roteiro de instalações artísticas com a luz como eixo central. Praça da República, a Praça Marquês de Pombal, o Parque Infante D. Pedro, o Parque da Baixa de Santo António e o Jardim do Museu de Aveiro/ Santa Joana foram alguns dos locais que fizeram parte do festival. No fundo, a par com essa busca pelo equilíbrio, o grande objetivo do PRISMA/Art Light Tech foi, ainda, a (re)descoberta do território.

E se dúvidas restassem, o selo EFFE Label (Remarkable Arts Festival), da European Festivals Association, vem comprovar a sua qualidade, uma vez que é um selo europeu de qualidade atribuído a festivais de referência, reconhecidos pelo seu trabalho no campo das artes, envolvimento comunitário e abertura internacional!